قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض هذا العام رؤية مصر للقضايا الإقليمية وسبل حلها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ73 التي انعقدت في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "تن"، أن مصر أصبح لديها صوتا مسموعا دوليًا وتتسلح بإنجازاتها، مستطردًا: "لو مصر مش دولة قوية مكنش حد سمعها".

وأشار مسلم، إلى أن مصر ذهبت إلى الأمم المتحدة وهناك إنجازات تحققت على أرض الواقع سواء في البنية التحتية أو الأمن، مؤكدًا أن صوت مصر الآن أصبح مسموع في المحافل الدولية.