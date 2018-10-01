رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على مزاعم قناة الجزيرة القطرية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود أخطاء في محتوى كتب النظام التعليمي الجديد للصف الأول الابتدائي.

وكتب شوقي، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "قرأت ما يتناوله الكثير من الناس عن الكتب الجديدة وما أخذته قناة الجزيرة لتهين به مصر والمصريين وأود أن أشرح لمن يرغب أن هذه الصفحات ليس بها أخطاء وإنما هي أنشودة صغيرة للأطفال واستخدامها مكتوب داخل دليل المعلم لنعلم الأطفال موضوعات وكلمات عن طريق الفن والغناء الجماعي".

وأكد شوقي أن ذلك ليس خطأ ولكنه متعمدًا وأن الكلمات جار تلحينها بواسطة مستشارة التربية الموسيقية ليغنيها الأطفال، كما أن الأناشيد عن "الماء - الكائنات الحية - فصول السنة- الحركات".

وطالب شوقي بالتروي والسؤال قبل تشويه جهود كثيرة ومنح الأعداء فرصة ثمينة لينالوا من مصر وأهلها.

وكانت قناة الجزيرة نشرت صور من كتب الصف الأول الابتدائي في النظام التعليمي الجديد تضمن كلمات مكررة في بعض الدروس التفاعلية مع الطلاب.