فودة يدعو رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام" لحضور ملتقى السلام العالمي

استقبل اللواء خالد فودة، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال تواجده بمدينة شرم الشيخ لحضور الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يفتتحه اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء والوزراء بمشاركة وفود وطلاب من 5 دول عربية، بشرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري.

وأشاد رئيس المجلس بالمجهودات المبذولة لإظهار شرم الشيخ كمدينة عالمية في مجال المؤتمرات الكبرى، كما تقدم بالشكر لمحافظ جنوب سيناء لما يبذله، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ تتغير دائمًا وتتطور ويتم إضافة جديد خلال فترات زمنية قصيرة.

ورحب المحافظ بمكرم محمد أحمد، وقدم الدعوة له لحضور ملتقى السلام العالمي بمدينة سانت كاترين منتصف أكتوبر الجاري، كما دعاه لحضور الحفل الوطني المقام على مسرح قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ بمناسبة انتصارات أكتوبر، ويحيه الفنان مدحت صالح والفنانة مروة ناجي.

ويلقي رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، محاضرة خلال الندوة التي سيحاضر فيها اللواء طيار هشام حلبي، بمدينة طور سيناء صباح الأربعاء 3 أكتوبر بمناسبة ذكرى احتفالات أكتوبر المجيد.

وحضر اللقاء اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.