قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، شرفت بتولي المسؤولية محافظاً لكفر الشيخ، كواجب ومسؤولية وطنية، مقدمًا الشكر للواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ السابق، على أداء رسالته، مضيفًا أنه أدى عمله في منتهى الأمانة والإخلاص متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، توليت المحافظة وبها عدد من المشكلات مثلها مثل باقي المحافظات ونعمل في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسياسة العامة للدولة لحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات وفتح قنوات الاتصال مع المواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالتعاون مع جميع مؤسسات وأجهزة الدولة في إطار العمل الجماعي المتكامل الذي يتحلى بروح الفريق وفق خطط ورؤى مستقبلية تحقق الصالح العام للمواطن والدولة.