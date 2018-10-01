قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سيقوم بجولة تفقدية اليوم لأعمال التطوير التي تمت بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك على هامش حضور رئيس الوزراء الملتقى العربي الأول لطلاب مدارس ذوى الاحتياجات، موضحا أنه تم إنشاء مبنى ركاب جديد به 25 بوابة مغادرة و12 كوبري تحميل لصعود الركاب ومساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر مربع فضلا عن المرافق الضرورية واللازمة لتشغيل المبنى بتكلفة وصلت إلى 450 مليون جنيه كمرحلة أولى وجارى إنشاء صالات انتظار ركاب الرحلات من 8 صالات إلى 12 صالة.

بالإضافة إلى تطوير شامل للمساحات الخضراء وتجميل المداخل والمخارج كمرحلة ثانية بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه ليصبح المطار على غرار أحدث المطارات العالمية ليتناسب مع مدينة شرم الشيخ ومكانتها السياحية.

وأضاف المحافظ، كما سيضع رئيس الوزراء اليوم حجر الأساس لـ600 وحدة سكنية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، إضافة إلى تفقد إحدى مدارس شرم الشيخ لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على تطبيق منظومة التعليم الجديدة.