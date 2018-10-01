شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة تحت شعار "حملات اليوم الواحد" بإشراف المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد وبمشاركة جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي مباحث التموين وشرطة المرافق والمرور ومديريات الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة والقوى العاملة.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، قد أعلن عن انطلاق حملات اليوم الواحد بمختلف قرى ومراكز المحافظة بصورة مفاجئة بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بهدف ضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله والقضاء على تجار السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشوارع من خلال تفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين والقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة وإخلاء الأرصفة للمارة.

وقال المهندس نبيل الطيبي، إن المحافظة واصلت حملات اليوم الواحد التي كانت انطلقت من قبل بناء على تعليمات محافظ أسيوط، مشيرا إلى أن الحملة انطلقت في وقت مبكر من اليوم واستهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومحطات الوقود وبعض المستشفيات المركزية والوحدات الصحية بعدد 13 مركز وحي على مستوى المحافظة.

وأشار الطيبي، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 1737 محضر متنوع حيث جرى رصد عدد كبير من المخالفات ففي مجال التموين تم ضبط 776 مخالفة وفي مجال الصحة تم ضبط 436 مخالفة وفي مجال البيئة 71 مخالفة وتم تحرير 253 محضر إشغالات و96 محضر نظافة بالإضافة إلى جانب 105 محاضر متنوعة بإجمالي 1727 محضرا منها 29 محضرا بمركز أسيوط و139 محضرا بمركز ديروط و207 محاضر بالقوصية و89 محضرا بمنفلوط و183 بالفتح و183 بأبنوب و127 بساحل سليم و52 بالبداري و242 بأبوتيج و44 بصدفا و106 بالغنايم و105 بحي شرق و131 بحي غرب مدينة أسيوط.

وأضاف السكرتير المساعد، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة جرى ضبطها.