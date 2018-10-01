فى اطار الاحتفال بانتصارات اكتوبر المجيدة وتحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وبحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا يفتتح معرضين للفن التشكيلى مساء الثلاثاء 2 اكتوبر بالتعاون مع مؤسسه مرسين للفنون والثقافة بمشاركة نخبة من رواد وشباب الفن التشكيلى فى مصر والعالم العربى وبحضور باقة من نجوم الفن والمجتمع وبعضا من رموز وابطال حرب اكتوبر .

ويشمل المعرض الاول بعنوان (اكتوبر طاقة سلام) يقام فى قاعة صلاح طاهر ويضم حوالى 60 عمل لمجموعه من رواد الفن منهم ( وجيه يسى - طاهر عبد العظيم - ناصر جيلانى - محمد الازهرى - خالد هنو- على فوزى- فريده درويش- امانى موسى -محمد الطراوى-اشرف زكى-راندا اسماعيل ولطيفه يوسف .

اما المعرض الثانى فيقام بقاعة زياد بكير بالمكتبه الموسيقية ويحمل عنوان احتواء يضم حوالى 40 عمل بمشاركة مجموعه من شباب الفنانين منهم ( دعاء محمد- عمر المكاوى - عماد نخله - ايمان يحي - مروه الحسينى - مروه شيرين - سندس داجر وانجى الجرف .

يستمر المعرضان حتى الاثنين 8 اكتوبر.