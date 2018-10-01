انطلق المؤتمر الصحفي لمتابعة التحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي، المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ برئاسة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وبحضور الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الدكتورة كريستيانا باسكا بالمر لمتابعة سير التحضير.

جدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية تستضيف خلال الفترة من 13 – 29 نوفمبر 2018 فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ كأول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث، والذي يعد أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب) وسيؤدي ذلك إلى تعزيز تعاوننا لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم. والمساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية.