فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى مشتول السوق للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى وللتأكد من إنتظام سير العمل بالمستشفى وإلتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة للعمل والنوبتجيات المكلفين بها .

تجول المحافظ داخل أقسام الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال وبنك الدم وغرفة التعقيم الخاصة بالعمليات والعيادات الخارجية وإستفسر من المرضى والمترددين على المستشفى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم وإطمئن على حالتهم الصحية متمنياً لهم الشفاء العاجل .

كلف المحافظ مدير إدارة المستشفى بإعداد تقرير مفصل عن إحتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية بعد أن تبين تعطل 3 ماكينات غسيل كلوي و 2 حضانة أطفال و 2 جهاز بغرفة التعقيم للمساهمة في تقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى ، مشدداً على ضرورة وضع خطة عاجلة لإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية للحفاظ عليها من التلف ولضمان عدم حصول أعطال مفاجئة وحفاظاً على أرواح المرضى .

وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة ببحث شكوى العمال المؤقتين بالمستشفى والمتضررين من عدم صرف رواتبهم لمدة شهرين إستجابه لمطلبهم وحرصاً على إستقرار أوضاعهم المعيشية والإجتماعية .

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