التقى وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، السفير المصري لدي المملكة ناصر حمدي، حيث بحثا العلاقات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتصل بالمجالات الإسلامية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن آل الشيخ رحب خلال اللقاء بالسفير ناصر حمدي، مشيداً بما تتمتع به البلدان من علاقات تاريخية أصيلة.

من جانبه، أشاد السفير ناصر بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وما تحقق من نجاحات متواصلة في خدمة ضيوف الرحمن، وآخرها افتتاح مشروع قطار الحرمين.