مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات الطريق الزراعي وتأمين الكنائس بدمنهور

تفقد اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، اليوم، خدمات الأقوال الامنية المعينة لتأمين الطريق الزراعى، واطلع على مقومات الخدمات من حيث التسليح والمركبات المستخدمة في الخدمة، وتحاور مع القوات حول كيفية التعامل مع سيناريوهات لاعتداءات محتملة.

كما تفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينة دمنهور، وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، وحرص خلال جولته على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين، وعدم وقوف السيارات والدراجات البخارية بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها والوقوف على مدى الاستعدادات وجاهزية القوات لمجابهة أي خطر.

وشدد مدير الأمن، على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس، بضرورة اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس.