ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة بمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، اليوم، من 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وبحوزتهم 350 ألف دولار أمريكي، و 4 مليون و960 ألف جنيه مصري.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزتهم قرابة 5 ملايين جنيه مصري، وأكثر من ربع مليون دولار أمريكي.

أسفرت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة بمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، عن قيام كلًا من، "أحمد. م. ا"، مواليد 1948، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، و"أشرف. م. أ"، مواليد 1961، بائع أحذية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، و"محمد م. أ"، مواليد 1984، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة بمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بأن المتهم الأول يقوم بممارسة ذلك النشاط نظرًا لتعرض شركته المُشار إليها للغلق في عام 2018، وللهروب من ضوابط البنك المركزي الموضوعة للحد من تلك الظاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تمكنوا من ضبطهم حال تعاملهم بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار أزيد من السعر الرسمي، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، مستخدمين السيارة رقم "س أ ب ـ 5693"، ملك الثالث، وبحوزتهم المبالغ المالية الآتية 350 ألف دولار أمريكي، و 4 مليون و960 ألف جنيه مصري.

وبمواجهة المذكورين بما أسفر عنه التحريات والضبط اعترفوا بقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي، مؤكدين بأن العملات المضبوطة بحوزتهم ملك الأول وحصيلة نشاطهم في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء.

أخطرت النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.