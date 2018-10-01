دعت الدكتورة هالة زايد، الشعب المصري إلى المشاركة في المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لإجراء مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة".

وقالت "زايد"، خلال تواجدها في مدينة شرم الشيخ، في تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز"، إن فعاليات اليوم للمبادرة كان إيجابيًا للغاية، مضيفةً: "البلد عاوزة تتطمن على المصريين فرد فرد، كل واحد ياخد جاره وينزل، للتأكد من عدم إصابته بأي مرض قد يشكل خطورة على حياتهم".

وتابعت وزيرة الصحة: "الشباب بيشتغلوا على قاعدة بيانات الناخبين بالإنترنت، والأجهزة المستخدمة في الفحص آمنة للغاية، والعالم كله جاي يرصد التجربة".

وواصلت: "بنضيع وقت أد كده مجتش على 10 دقايق، والخدمة ستقدم بالمجان.. محدش هيدفع حاجة".

كانت وزيرة الصحة قد أطلقت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية من مدينة شرم الشيخ.

وانطلقت المبادرة، اليوم الإثنين، في عدد من محافظات مصر، ضمن استراتيجية الرئيس السيسي في بناء الإنسان المصري، والتي أعلن عنها في يوليو الماضي، والتي من المقرر أن تستمر على مدار الـ أعوام القادمة.