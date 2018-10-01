رئيس جامعة أسيوط يتابع الحالة الصحية للطالب الذي حاول الانتحار

تابع الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الحالة الصحية للطالب "أ. ح" الطالب بالفرقة الأولى لكلية الحقوق والذي ألقى بنفسه صباح اليوم من الدور الثالث بالمبنى الإداري.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن الطالب الآن في العناية المركزة بوحدة الإصابات بالمستشفى الجامعي الرئيسي لإجراء تثبيت داخلي لكسور الفخدة والذراع.

كان المبنى الإداري قد شهد صباح اليوم، قيام طالب بالفرقة الأولى من كلية الحقوق شعبة اللغة الإنجليزية بإلقاء نفسه من الدور الثالث للمبنى وذلك بعد إبلاغه باستنزاف سنوات الرسوب بكلية الحقوق وتحويله لكلية أخرى بعد رسوبه لعامين متتالين.