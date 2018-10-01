وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الشكر للقيادة السياسية، على إطلاق مبادرة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي انطلقت من المحافظة، موضحًا أن الإقبال على المسح في اليوم الأول كان كبيرًا.

ودعا "فودة"، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، خلال تواجده بمدينة شرم الشيخ، أهالي محافظة جنوب سيناء للمشاركة في المسح.

وأشار إلى أن المحافظة ستكثف جهودها من أجل الوصول إلى المواطنين في الوديان حتى يشاركون في المسح.

كما وجه "فودة"، الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعدما اختارت المحافظة لكي تكون نقطة انطلاق المسح.

كانت وزيرة الصحة أطلقت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية من مدينة شرم الشيخ.

وانطلقت المبادرة، اليوم الإثنين، في عدد من محافظات مصر، ضمن استراتيجية الرئيس السيسي في بناء الإنسان المصري، والتي أعلن عنها في يوليو الماضي، والتي من المقرر أن تستمر على مدار الأعوام القادمة.