وزيرة الصحة تتابع انطلاق "100 مليون صحة" بالمركز الحضري بالرويسات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة "100 مليون صحة" التي بدأت صباح اليوم في عدد من المحافظات، تأتي استكمالا لمبادرة القضاء على فيروس "سي" لتصبح مصر خالية من مصابي الفيروس الكبدي الوبائي بحلول عام 2020.

وأشادت الوزيرة، بالمجهود الذي جرى من خلال مديريات الصحة بالمحافظات لاستقبال المواطنين في المراكز والوحدات الصحية.

جاء ذلك خلال زيارتها إلى المركز الخضري بالرويسات بشرم الشيخ يرافقها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى، السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة لمتابعة مبادرة "100 مليون صحة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه ناشد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مواطني المحافظة بالنزول والخضوع الفحوصات الطبية المقدمة بالمجان للاطمئنان على صحتهم، داعيااللجنة العليا للشباب بالمشاركة في المبادرة من خلال دعوة الشباب للكشف وإجراء الفحوصات.

في سياق متصل قال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، إن إجمالي المستهدف من المبادرة 84 ألف مواطن، موضحا أن جميع المراكز الطبية والوحدات فتحت في الصباح الباكر واستقبلت مئات المواطنين، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للكشف وإجراء الفحوصات لا سميا السيدات والشباب.

وقال أوهاشم، إن هناك ما يقرب من 150 طبيبا وممرضا وفني معمل ومدخل بيانات من مديرية الصحة يشاركون في المبادرة التي تتم على مستوى 11 مركزا حضريا ووحدة صحية بالإضافة إلى مستشفى سانت كاترين.