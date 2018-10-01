تعلن جامعة المنصورة عن حاجة كلية الطب لشغل 40 وظيفة معيد بأقسام الكلية الإكلينيكية إعلان أبريل 2018، طبقا لما تقضي به الخطة الثلاثية؛ لتكليف المعيدين بكلية الطب للأقسام الإكلينيكية "2016 ـ 2018"، والتي وافق عليها مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 26/2/2013، بحيث يكون التقديم في موعد أقصاه 4 أكتوبر، على النحو التالي:

ويشترط في المتقدمين لشغل الوظيفة الآتي:

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة:

- شهادة البكالوريوس.

- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة.

- شهادة الامتياز.

- 6 صور فوتوغرافية.

- أصل الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة الميلاد.

- صورة تحقيق الشخصية.

- شهادة بمدة الطبيب المقيم.

وعلى الراغبين أن يتقدموا بموافقة صريحة من جهة عملهم، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد بالإعلان وغير المستوفاة.