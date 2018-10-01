تعلن وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم الأئمة لعام 2018 بالشروط التالية:

1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن سبع سنوات، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وبشرط أن يُقر من ينجح كتابيًا باستمرار عمله بالمحافظة حتى بعد عودته من الإيفاد لمدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد أول اختبار أي خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشر الإعلان.

3- أن يكون حاصلا على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين 2017 - 2018.

5- أن لا يزيد السن عن 55 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في "القرآن الكريم كاملاً، العـقيدة، التـفسـير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، الفقه وأصولـه، السيرة النبوية والثقافة العامة".

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2014.

10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية، الشئون القانونية، غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

تقدم الطلبات على مـوقع الوزارة على الإنترنت من هنا، اعتبارًا مـن اليوم الاثنين 1/ 10/ 2018 ولمدة شهر؛ على أن يكون المتقدم مستوفيا كل الشروط، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجري بديوان عام الوزارة علي مرحلتين: الأولي تحريرية ، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.