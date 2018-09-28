يطلق موقع الأوقاف الإلكتروني، مبادرة توعوية تحت عنوان "وطن بلا إدمان" قريبًا، يشارك فيه شباب علماء الوزارة من خلال الدروس والقوافل والندوات والنشر الإلكتروني والكلمات الموجهة، وستتاح المشاركة المجتمعية في المبادرة من خلال تطويرها وتلقي الرؤى والمقترحات بشأنها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للمشاركة في المبادرة.

كما سيتم التعاون مع كل المؤسسات التي ترغب بالمشاركة في الحملة، سواء كانت مؤسسات ثقافية أم تعليمية أم مجتمعية أم إعلامية، خدمة لديننا ووطننا، وحفاظا على شبابنا وأبنائنا من اختطاف قوى الشر والضياع لهم.