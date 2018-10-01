بالصور| ندوة عن التنمر والعنف الطلابي في مدرسة بكفر الشيخ

نظمت مدرسة ميت الديبة الابتدائية التابعة لإدارة قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، ندوة علمية بعنوان "معا ضد العنف"، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيلة وزارة التربية والتعليم، ومحمد شتا مدير إدارة قلين التعليمية، حاضر فيها صلاح عوض شهاب مدير المدرسة، وعدد من الطلاب لمناقشة ظاهرة التنمر والعنف الطلابي وطريقة نبذ العنف بين الطلاب.

وقال أيمن مشهور وكيل المدرسة، إن ظاهرة العنف بين الطلاب ناتجة عن سوء في طريقة التعامل بين الطلاب وبعضهم البعض ولو تعلموا من خلال البيت ثم المدرسة إن التعاون بين الطلاب.

وأضاف يجب على أولياء الأمور ثم المعلم إكساب الطفل مبادئ التسامح وعدم العنف مع الغير سواء شقيق أو زميل، مشيرا إلى تنظيم حملة توعية كاملة من خلال المعلمين لجميع الطلاب لإكسابهم خبرات التعاون والتعامل البناء مع بعضهم ومع معلميهم.

وتابع صلاح عوض، مدير المدرسة أن ظاهرة العنف ناتجة من لغة الشارع التي يكتسبها الطلاب والأطفال وبعضهم، ونحن نعلمهم بالمدرسة لغة التسامح والحب والتعاون، وذلك من خلال المشاركة البنائة بالمسابقات والندوات الإرشادية التي تعلمهم التعاون مع بعضهم لا التنافر والشجار.