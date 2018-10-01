لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين بينهم حالتان خطرتان، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعدد من السيارات على طريق "طلخا - شربين" أما قرية الطويلة في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم أمام قرية الطويلة دائرة مركز طلخا، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام الجديد، حيث يقوم فريق الأطباء من مختلف التخصصات بعلاجهم.

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وهما "رجاء إبراهيم عبدالخالق، 3 سنوات، وشعبان عطوة 75 سنة" وإصابة 12 آخرين بينهما حالتين خطيرتين، بينما تتراوح إصابات عشر حالات بين الكسور والكدمات والسجحات.

وشدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على ضرورة تقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتوفين .

وقال شاروبيم إنه لابد من دراسة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة والعمل على ضبط حركة السيارات على طرق المحافظة.