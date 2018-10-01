بدأ المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، اليوم، بوقوف الحضور دقيقة حداد على روح الصحفية هند موسى، في دورته الـ34 التي تحمل اسم النجمة نادية لطفي، والذي يترأسه الناقد الأمير أباظة، ومن المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل 3 أكتوبر.

قال الأمير أباظة، إنه يشارك في المهرجان 27 دولة، ومن المقرر تكريم الفنان فاروق الفيشاوي، ولأول مرة تكريم المخرج أحمد يحيي، وماهر راضي، مدير التصوير، والناقدة ماجدة موريس، والموسيقار عمر خيرت، بالإضافة إلى عدد من الفناننين العرب والأجانب منهم الفنان السوري عباس النوري، والمخرج الفلسطيني حسين القلا، والفنان الروسي فاسيان هارون.

وأضاف "أباظة" أنه لأول مرة لجنة تحكيم المهرجان تتضمن 3 مصريين تبدأ أسماءهم بحرف الـ"ع"، وهم المخرج علي بدرخان، والمخرج علي عبدالخالق، والناقدة عزة هيكل.

وأكد أن كثير من الفنانين الكبار لابد أن يأحذوا حقهم في التكريم والتقدير، لافتا إلى أن ليس ضد تكريم الشباب ولكن الكبار لهم قيمتهم الفنية والإنسانية.

وأشار إلى أن تنظيم مهرجان الإسكندرية يتضمن اقتراح 5 أسماء لفنانين أجانب وتوجيه الدعوة لهم، على أمل حضور واحد منهم، ولكن في هذه الدورة تم قبول الدعوة من قبل 5 فنانين من بينهم مخرج يوناني ولد وعاش في الإسكندرية ورحل عنها سنة 1957، ولأول مرة يعود إليها بعد رحيله من خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وأضاف أن المهرجان أيضا يحتفل بمرور 10 سنوات على رحيل المخرج العالمي يوسف شاهين، بعرض فيلم "الناس والنيل" الذي يتخطي عمره الـ50 عاما، وهو إنتاج مصري روسي، ولم يعرض في مصر من قبل.

وأوضح أن المهرجان يتزامن مع احتفالات أكتوبر ومرور 50 عاما على العملية إيلات، مشيرا إلى أن المهرجان يحتفي هذا العام بأبطال إيلات وسيقوم بتكريمهم وعرض عدد من الأفلام عن انتصارات أكتوبر.

وأكد أن وزارة الثقافة تدعم المهرجان بشكل كبير، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والذي وعد بوجوده دائما خلال فاعليات المهرجان.