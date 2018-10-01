أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تكون تلك الأموال تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، أن المجتمعات العربية وغير العربية سبقت مصر في الاهتمام والرعاية المقدمة لذوي الإعاقة، مستطردًا: "بس مش عاوزين نتأخر أكتر من كده".

وتابع: "ده موضوع يمس ملايين من الأسر، هو فيه 10 مليون حالة ذوي احتياجات خاصة، لو كل حالة في أسرة واحدة يبقى 10 مليون أسرة".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمجهم وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.