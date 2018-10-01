"صحة البحيرة": إقبال كبير من المواطنين على مبادرة السيسي ضد فيروس "سي"

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن إقبال المواطنين على فعاليات مبادرة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية كان كبيرًا.

وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "عدد المراكز 408 مركزا، يعمل فيها 1446 فريقا طبيا، ويتكون الفريق من طبيب ومشرفة تمريض ومدخل بيانات، وكل الإجراءات تتم بسهولة ويسر".

وتابع: "مواعيد العمل من الـ9 صباحًا حتى الـ3 عصرًا، ومن الـ 3 عصرًا حتى الـ9 مساءً، مع الإبقاء على المراكز مفتوحة حتى الانتهاء من فحص آخر مواطن يشارك في المسح".

وأوضح: "نجري تحليلين، الأول تحليل فيروس سي، والآخر تحليل السكر والكشف عن الضغط والطول والوزن، حيث يتم تحويل العينات الإيجابية إلى المراكز المخصصة، لإجراء فحص الـPCR، الذي يحدد بشكل نهائي إذا ما كانت العينة إيجابية أو سلبية، وإذا ما كانت إيجابية يستكمل المريض إجراءات العلاج، وكل هذه الخطوات تتم بالمجان".

وانطلقت المبادرة، اليوم الاثنين، في عدد من محافظات مصر، ضمن استراتيجية الرئيس السيسي في بناء الإنسان المصري، والتي أعلن عنها في يوليو الماضي، والتي من المقرر أن تستمر على مدار الأعوام القادمة.