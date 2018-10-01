أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بالمشاركة في الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات والمجتمع المدني، موضحًا أن هؤلاء الطلاب تحدوا الصعوبات وتغلبوا عليها.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في المؤتمر، أن الدولة المصرية تولي عناية فائقة بمتحدي الإعاقة إيمانًا منها بقدراتهم وإمكاناتهم، مشددًا على ضرورة الرعاية الكافية وتوفير الفرص المتكافئة بما يمكنهم من المشاركة الفعالة جنبًا إلى جنب مع باقي أبناء المجتمع.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمجهم وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.