قال الدكتور عمرو بسطويسي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للقطاع الطبي وأستاذ جراحة القلب ومدير عام مستشفى سعاد كفافي الميداني بالخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إن القافلة الطبية للمستشفى الميداني قد وقّعت الكشف الطبي على 4852 حالة من أهالي المحافظة في يومها الأول.

وأضاف بسطويسي أنه جرى تحويل 220 حالة لمستشفى سعاد كفافي بالقاهرة، كما جرى إجراء 15 عملية جراحية بوحدات العمليات التابعة للقافلة.

وأشار بسطويسي مدير المستشفى إلى أن القافلة ستواصل عملها، غدا الثلاثاء، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين بالمحافظة وحتى الخميس المقبل الرابع من أكتوبر الجاري.