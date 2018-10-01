رئيس جامعة حلوان يجتمع بمجلس اتحاد طلاب الجامعة واتحادات طلاب الكليات

في اطار الاهتمام بتطوير العملية التعليمية في بداية العام الجامعي الجديد 2018 _2019 واستمرارا للقاءات المتعدده التي يعقدها السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة قام ا.د/ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بعقد الاجتماع الاول لمجلس اتحاد طلاب الجامعة ومجالس اتحاد طلاب الكليات واعضاء لجان النشاط بالفرق الدراسية بالجامعة للاستماع الي المعوقات والمشاكل التي تواجه الطلاب وايجاد الحلول السريعة والفورية لها وتذليلها وكذلك للاستماع لآرائهم وافكارهم المتطوره من أجل الارتقاء بمستوى جامعتهم وذلك في إطار تنفيذ قرارت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تهدف الي الاهتمام بتطوير التعليم و علي ان يكون هذا العام هو عام التعليم .

حيث قام الطلاب بعرض عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب والطالبات بالجامعة والتي أهمها المصاريف الدراسية ، واسعار الكتب ، وتسليم الكارنيهات ، واسعار الوجبات السريعة بالمركز التجاري بالجامعة ، وتطوير المعامل الدراسية ودورات المياه بالكليات وخارج مباني الكليات داخل الجامعة ، وتسهيل الأمور التي تساعد علي تدريب طلاب كليات التربية الرياضية بالنوادي المصريه .

وقد اتخذ ا.د/ ماجد نجم عدد من الاجراءات الفورية لحل هذه المشكلات ، مؤكدا ان مصاريف كليات جامعة حلوان اقل من نظيرتها بالجامعات المصرية ومع ذلك فان الجامعة تتكفل بجميع المصروفات الدراسية للطلاب الغير قادرين ومصروفات المدينة الجامعية ، بجانب اشتراكات المترو ، وقام بالتاكيد علي جميع العمداء بضرورة متابعة بيع جميع الكتب الدراسية لجميع المراحل بجميع كليات الجامعة بالسوق الريادي للجامعه. وبخصوص موضوع تسليم الكارنيهات فقد بدأت الجامعة بالفعل في تحويل نظام تسديد المصروفات ليصبح الكترونيا لتسهيل استخراج الكارنيهات بصورة مركزية وقد تم تسليمها بالفعل لعدد كبير من الكليات وسيتم تسليم باقي الكليات في القريب العاجل ، وشدد سيادته علي ضرورة متابعة اصحاب المحلات التجاريةبالسوق التجاري للجامعه علي تنفيذ التعليمات بتخفيض اسعار الوجبات الغذائية للطلاب ، واشار سيادته أنه سيتم تنظيم العديد من الجولات لمتابعة الانتهاء من اعمال الاصلاحات بالكليات ، واضاف سيادته ان التواصل مستمر مع ابن جامعة حلوان البار ا.د/ اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لازالة كافة العقبات امام طلاب كليات التربية الرياضية وتسهيل تدريبهم بجميع الأندية المصرية ،بجانب استمرار العمل في تطوير جميع الملاعب الرياضية بالجامعة.

وفي نفس السياق قام سيادته بجولة بالسوق التجاري للجامعة وتفقد الاصلاحات التطويرية بالجامعة ومنطقة المظلات وكذلك قاعة العروض الكبري والمتحف وقاعات المحاضرات والمدرجات بالجامعة .

موضحا ان الجامعة تبذل قصاري جهدها يوميا من اجل تقديم كافة الخدمات المتميزة للطلاب من اجل تهيئة المناخ المناسب لتشجيعهم علي الابداع والتفوق والابتكار.