قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، داعيًا المواطنين إلى عدم السخرية منهم، بقوله: "بطلوا توحش، طلعوا رحمة المصريين، لازم نلم أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في حضننا".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج " الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أنه يجب الامتناع عن التنمر بالأطفال، موضحًا أن أحد المدرسين العام الحالي قام بقياس طول الأطفال في المدرسة "عشان القصيرين يقعدوا قدام والكبار ورا، طب ما ده تنمر".

وتابع: "أنا كنت بقعد في آخر تختة عشان كنت بليد، أنا مش شاطر في الدراسة".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمجهم وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.