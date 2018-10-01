وزير الصحة: أكثر من 85 ألفا شاركوا في اليوم الأول لمبادرة السيسي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن عدد الحالات التي أجريت الفحوص الطبية لها بلغ 85262 ألف شخص في 9 محافظات، بواقع 53% للنساء و47% للذكور.

وأضافت "زايد"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبل قليل، حول اليوم الأول لتطبيق مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، أن القليوبية كانت أكثر المحافظات التي أقبل فيها المواطنون على المسح الطبي، موضحةً أن الفئة العمرية من سن 26 عامًا حتى 45 عامًا هي الأكثر مشاركة.

وانطلقت المبادرة، اليوم الإثنين، في عدد من محافظات مصر، ضمن استراتيجية الرئيس السيسي في بناء الإنسان المصري، والتي أعلن عنها في يوليو الماضي، والتي من المقرر أن تستمر على مدار الأعوام المقبلة.