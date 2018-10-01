قال الدكتور يوسف زيدان الأديب والروائي الكبير، إن صلاح الدين الأيوبي أفسد الأمة العربية وتسبب في تخلفها، متهمًا إياه بقتل نحو 800 ألف شخص.

وأضاف زيدان، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن صلاح الدين بدد ثروة مصر والشام في شراء المماليك، مؤكدًا أن ذلك تسبب في ترسيخ حكم المماليك لمصر أكثر من 500 عام، تأخرت فيها مصر كثيرًا بعدما كانت متقدمة على أوروبا.

وتابع: "وقت ما أوروبا كانت بتعتقد أن مرض الجنون سببه الأرواح الشريرة، المسلمين كان لديهم مستشفيات أمراض نفسية على أعلى مستوى"، مشيرًا إلى أن أوروبا حققت نهضتها في الوقت الذي حكمت به المماليك الدول الإسلامية.