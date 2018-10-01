وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وجاء في البيان الذي أوردته "واس"، بشأن قرار العاهل السعودي: "ستساهم هذه المنحة بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق".

واختتم البيان: "تؤكد المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني".