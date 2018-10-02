تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية انطلقت من مسرح القبة بجامعة القاهرة مساء الاثنين الاول من اكتوبر فعاليات ملتقى القاهرة الدولى الأول للمسرح الجامعى والتى تحمل اسم الفنان الكبير يحيى الفخرانى وتنظمها مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون حيث انابت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الدكتور اشرف زكي رئيس اكاديمية الفنون لالقاء كلمتها وذلك بحضور امل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة نائباً عن وزير الشباب والرياضة ، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، الفنان عمرو قابيل مؤسس الملتقى ومديره ، الدكتورة سمر سعيد امين عام الملتقى وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والادباء منهم سميرة عبد العزيز ، سامى مغاورى ، الكاتبة لميس جابر .

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطنى اعقبه فقرة فنية بعنوان (خروج النهار) ثم فيلم وثائقي تضمن شهادات لنخبة من نجوم الفن عن دور المسرح الجامعى فى تكوين شخصياتهم الفنية بعده نقل نائب وزير الثقافة تحياتها للجميع والقى كلمتها التى اكدت خلالها ان ميلاد ملتقى القاهرة الدولى الاول للمسرح الجامعى يشكل منعطفاً تاريخياً فى مجال المسرح المصرى باعتباره مصدراً اساسيا للفكر والثقافة وتمنت استمراره وتطويره بصورة تليق بمكانة مصر الحضارية .

وتقدم مؤسس الملتقى ومديره بالشكر لرئيس الجمهورية على رعايته للملتقى كما توجه بالشكر لكل المؤسسات التى ساهمت فى تنفيذه مؤكداً ان حلم اقامة الملتقى قد تحقق بعد مجهود استمر عامين .

وقال رئيس جامعة القاهرة ان الفكر والثقافة احد الاهتمامات الاساسية التى كانت نتيجتها حصول فرقة المسرح الخاصة بالجامعة على المركز الاول فى مسابقة وزارة الشباب والرياضة " ابداع 6 " .

وقالت وكيل وزارة الشباب والرياضة ان الملتقى احد الشراكات الهامة بين الوزارات والهيئات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدنى مشيرة الى ضرورة دعم القدرات الابداعية للشباب باعتبارهم الطاقة القادرة على تحقيق طموحات الوطن ، بعدها تم تكريم الفنان الكبير يحيى الفخرانى وتسلم ممثلو الجهات الداعمة الدروع التذكارية تقديراً لجهودهم فى اقمة الدورة الاولى للملتقى .

يشار ان ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى هو الأول من نوعه فى مصر وتقام فعاليات هذه الدورة بمشاركة 14 دولة عربية واجنبية هى تونس ، السعودية ، لبنان ، المغرب ، العراق ، سلطنة عمان ، الكويت ، الأردن ، اليمن ، المكسيك ، أوكرانيا ، كندا ، استراليا ، روسيا الى جانب مصر ويهدف الى خلق جيل جديد من المبدعين يعمل على تطوير الحركة المسرحية الى جانب تبادل الخبرات الفنية والفكرية والثقافية وتستمر فعالياته حتى 7 اكتوبر وتحتضنها جامعات القاهرة والمنوفية والبريطانية ، المركز الاوليمبى ، اكاديمية طيبة ، قاعة صلاح جاهين ، مسرح وزارة الشباب والرياضة وتضم مسابقة للعروض المسرحية فى مجالات التمثيل ، الإخراج ، الديكور ، التأليف واخرى لأفضل عرض متكامل الى جانب عدة ورش متخصصة في الفنون المسرحية باشراف نخبة من المدربين الدوليين مع مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية والبحثية تحت عنوان المسرح الجامعى .. الواقع وآفاق المستقبل وتضم لجنة تحكيم مسابقاته الدكتور عبد الله العابر رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية ( الكويت ) ، الفنانه ماجدة منير - الناقد محمد الروبى ( مصر ) ، المخرج حكيم حرب ( الاردن ) والفنانة شروق محمد ( اليمن ) .--