وصل، منذ قليل، الوفد الكاثوليكي الإيطالي رفيع المستوي، الذي يزور مصر بقيادة رئيس الأساقفة لويجي فاري، حيث استقبله غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك والأنبا عمانوئيل عيادـ مطران طيبة للأقباط الكاثوليك ومنظم الزيارة.

ويلتقي الوفد، غدا، مع عدد من المسئولين والشخصيات العامة، كما يزور لعدد من الأماكن الأثرية، خلال الزيارة، فيما يعقد الوفد مؤتمرا صحفيا بخصوص الزيارة الأربعاء القادم للحديث عن اهم نتائجها.

وصرح الأنبا عمانوئيل عياد، مطران طيبة للأقباط الكاثوليك، أن الوفد الكنسي الكاثوليكي الإيطالي حريص أن يلتقي اطياف مختلفة من المجتمع المصري وزيارة الأماكن الاثرية للتأكيد علي العلاقات التاريخية التي تربط الكنيسة الكاثوليكية الايطالية ومصر من جهة وإيطاليا ومصر من جهة أخرى.