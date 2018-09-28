البطريرك إبراهيم إسحق يكرم القائمين على مهرجان "يا ابني أعطني قلبك"

شارك البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم، بكنيسة السيدة العذراء بالقللي الاحتفال الخاص بتكريم القائمين علي مهرجان "يا ابني أعطني قلبك" للأقباط الكاثوليك على مستوى محافظات القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية، ومشاركة العديد من الكهنة.

وافتتح الأب يونان شحاتة مسؤول المهرجان، الحفل ومن ثم بداية العرض المسرحي "ابن الحياة" لفريق "تيك تاك" المسرحي التابع لكنيسة العذراء بالزيتون للأقباط الكاثوليك.

وكرم إسحق القائمين على تنفيذ المهرجان والمنظمين من كهنة وعلمانيين والكنائس المستضيفة واختتم اليوم بالتقاط بعض الصور التذكارية.