سياسي سعودي عن أزمة قطر: السلام والهدوء عادا لدول المقاطعة

قال المحلل السياسي السعودي عبدالرحمن الراشد، إن العالم نسى قطر وقصة مقاطعتها في زحام الموسم السياسي السنوي للأمم المتحدة ونشاطاتها، موضحًا أنه حتى دول المقاطعة نفسها لم تذكر قطر خلال خطابات زعمائها بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف "الراشد"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد" الإخبارية، أنه لم يتذكر أحد قطر إلا خلال سؤال عابر في أحد المؤتمرات الصحفية، موضحًا أن المقاطعة عادت بالسلام والهدوء على الدول المقاطعة التي تفرغت لقضاياها الحقيقية.

وأشار السياسي السعودي، إلى تحجيم الدور القطري في إثارة القلاقل والنزاعات بعد المقاطعة العربية.