قال المهندس سمير زيد مدير العمليات بشركة بترول بلاعيم، إن وحدة المعالجة الخاصة بحقل ظُهر تشمل 8 وحدات معالجة، وتشغيل 5 وحدات منها وجاري العمل على البقية.

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc" من داخل حقل ظُهر للغاز الطبيعي مع الإعلامية إيمان الحصري، أن محطة المعالجة مسؤولة عن تنقية الشوائب الموجودة في الغاز الطبيعي وتجهيزه للبيع والاستهلاك.

وأوضح زيد، أن العمل في المشروع على مدار 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، مشيرًا إلى أن وصول إنتاج المشروع لـ2 مليار متر مكعب، كان متوقع خلال شهر سبتمبر من عام 2019 ولكنهم وصلوا لهذه المرحلة المتوقعة خلال سبتمبر 2018 على خلاف توقعات الخبراء ومعدلات الإنجاز.