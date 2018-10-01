تقدم "الوطن" بثا مباشرا لأول حلقة تلفزيونية من داخل حقل ظهر للغاز الطبيعي، وذلك خلال برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري.