ينفرد الليلة برنامج" مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أول تصوير تليفزيونى لحقل ظهر للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط.

حيث تم تصوير فقرة كاملة من داخل الحقل وكيف يمر الغاز بعدة مراحل بداية من سحب الغاز من داخل الآبار الموجودة على بعد نحو 200 كيلو داخل البحر المتوسط ومرورها بالمراحل المختلفة حتى ربطها بالشركة القومية للغاز ووصولها للمنازل المصرية.

كما تتناول الحلقة عدد كبير من اللقاءات مع العاملين فى الحقل من المهندسين والعمال.

كما تعرض الحلقة كيف تستخدم الشركة المعالجة للغاز أفضل تكنولوجيا فى العالم لاستخراج هذا الغاز من الآبار وسط البحر من داخل غرفة التحكم. البرنامج يذاع يوميا فى العاشرة مساء ولمدة ساعتين على الهواء.