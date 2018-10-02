بالفيديو| أستاذ الطب النفسي يكشف أسباب تحول الشاب لـ"مثلي الجنسية"

كشف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف عن بعض الأسباب التي قد تدفع الشاب للوصول للمثلية الجنسية.

وقال المهدي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن أهم سبب في الوصول للمثلية الجنسية هو غياب الأب سواء بشكل حقيقي أو وجوده ولكن بلا دور حقيقي ومؤثر في حياة الشاب.

وأوضح المهدي أنه في حالة غياب الأب ومكوث الابن بين والدته وأخواته البنات يتوحد معهم ويميل للجنس الأنثوي نظرًا لغياب الأب القدوة ويظل لديه حنين لحنان الأب ورعاية الأب: "فبيبدأ احتياجه لحد من نفس الجنس احتياج حب ورعاية وطبطبة مش احتياج للجنس ويبدأ احتياج للحب ويتلوث بالجنس بعد كده".

وأشار المهدي إلى أن الاعتداءات الجنسية في الطفولة تسبب المثلية الجنسية خصوصًا بعد انتشار المواقع الإباحية خلال الفترة الأخيرة.