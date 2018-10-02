زلزالان بقوة 5.9 و6 درجات قبالة جزيرة سومبا الإندونيسية

وقع زلزالان شبه متزامنين بقوة 5.9 درجة و6 درجات صباح الثلاثاء قبالة جزيرة سومبا في جنوب إندونيسيا، كما أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي.

وحدّد المعهد مركز الزلزال الأول الذي بلغت شدّته 5.9 درجة على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 40 كلم تقريباً من سومبا، البالغ عدد سكانها 750 ألف نسمة والواقعة على بعد 1600 كلم من جزر سيليب التي ضربها الجمعة زلزال مدمّر بلغت قوته 7.5 درجة وأعقبه تسونامي.

وبعد 15 دقيقة تقريباً من الزلزال الأول ضرب زلزال ثانٍ بلغت قوّته 6 درجات المنطقة نفسها، بحسب المعهد الذي حدّد مركز الزلزال على عمق 30 كلم.

وأودى الزلزال والتسونامي الذي أعقبه بحياة 844 شخصاً على الأقل وشرّدا نحو 59 ألفا آخرين بحسب الأرقام الرسمية، في كارثة دفعت بالحكومة الإندونيسية إلى طلب مساعدة دولية.

وتتوقّع السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا ما إن يتسنّى لفرق الإنقاذ الوصول إلى المناطق النائية.

وشهدت إندونيسيا سلسلة من الزلازل المدمرة خلال السنين الأخيرة.