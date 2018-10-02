عبرت الصين اليوم الثلاثاء، عن غضبها بعدما أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية قرب جزر تزعم بكين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وقالت إنها تعارض بحزم عملية "حرية الملاحة" الأمريكية ووصفتها بأنها تهديد لسيادتها.

وتخوض بكين وواشنطن حربًا تجارية تبادل الجانبان فيها فرض رسوم كبيرة على الواردات من الآخر.

وبحسب "رويترز" قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المدمرة "ديكاتور" أبحرت على بعد 12 ميلًا بحريًا من جزيرتي جافن وجونسون في منطقة جزر سبراتلي يوم الأحد، وكانت أحدث محاولة للتصدي لما تصفها واشنطن بمساعي بكين لتقييد حرية الملاحة في المياه الاستراتيجية التي تنشط فيها أساطيل الصين واليابان ودول أخرى بجنوب شرق آسيا.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، إنها أرسلت سفينة لتحذير السفينة الأمريكية لمغادرة المنطقة، وأضافت الوزارة "يرسل الجانب الأمريكي بشكل متكرر سفنًا عسكرية دون إذن إلى مياه قريبة من جزر بحر الصين الجنوبي، وهو ما يهدد على نحو خطير سيادة وأمن الصين، ويقوض العلاقات العسكرية الصينية الأمريكية ويضر بشكل خطير بالسلم والاستقرار في المنطقة".

وأفاد بيان صادر من وزارة الخارجية الصينية، بإنها تحث الولايات المتحدة بقوة على التوقف عن مثل تلك الأفعال "الاستفزازية"، وتصحيح أخطائها على الفور، وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، يوم الإثنين إنه لا يتوقع أن تتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وذلك بعد يوم من إلغاء زيارته للصين.

وذكرت "رويترز" يوم الأحد أن الصين ألغت اجتماعًا أمنيًا مع "ماتيس" كان مقررًا عقده في أكتوبر الجاري.

وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ماتيس لن يذهب إلى الصين.