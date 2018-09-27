قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن نظيره الصينى، شى جين بينج «ربما لم يعد صديقاً» له، بعد ساعات من اتهام «ترامب» لـ«بكين» بالتدخل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى بلاده.

وقال «ساكن البيت الأبيض»، خلال مؤتمر صحفى فى «نيويورك»، اليوم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «ربما لم يعد صديقى، ولكن أعتقد أنه يحترمنى».

وعن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، اعتبر «ترامب» أن «هذه المواجهة ليس لها أى تأثير» على الاقتصاد الأمريكى.

كان الرئيس الأمريكى أعلن أن لديه أدلة سيتم نشرها قريباً تثبت أن «بكين تتدخل بانتخابات منتصف الولاية للكونجرس، ضد حزبه الجمهورى، بهدف إضعافه سياسياً، لأنه يخوض حرباً تجارية ضدها»، حسب قوله.

وفى خطوة رآها محللون استفزازية، حلقت قاذفة قنابل «بى - 52» تابعة للقوات الجوية الأمريكية برفقة مقاتلتين يابانيتين فوق جزر متنازع عليها بين الصين واليابان فى بحر الصين الجنوبى، وفق ما ذكرت، أمس، وسائل إعلام أمريكية.

فى المقابل، دعت الصين، اليوم، واشنطن إلى التوقف عن توجيه اتهامات «لا أساس لها» إلى «بكين»، ووقف محاولات «تشويه صورتها»، بحسب المتحدث باسم الخارجية الصينية، جينج شوانج.

وفى سياق آخر، جدد «ترامب» رفضه بأن تمتلك طهران سلاحاً نووياً، متوقعاً أن الإيرانيين سوف يلجأون إليه لعقد اتفاق جديد مع استمرار الضغوط، مضيفاً: «هم يعانون كثيرا الآن، لديهم مظاهرات فى كل مدينة».