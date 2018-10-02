تلميذ يطعن زميله بـ"قصافة" إثر مشاجرة بينهما في سوهاج

طعن تلميذ بالصف الثاني الابتدائي زميله بمدرسة الحرافشة الابتدائية دائرة مركز جهينة بسوهاج بـ"قصافة" اثر مشاجرة بينهما، أمس الإثنين، عقب خروجهما من المدرسة مما نتج عنه إصابته بجرح نافذ بالبطن ونقله لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفل معاذ أحمد محمد السيد، 7 سنوات، طالب بمدرسة الحرافشة الابتدائية ويقيم بناحية الحرافشة، دائرة المركز، مصابًا بجرح نافذ أسفل البطن من الناحية اليسرى "إدعاء تعدي من آخرين".

وانتقل ضباط مباحث المركز وبالفحص وسؤال جد المصاب "محمد ا. م. ص"، 68 عامًا، عامل، ويقيم بالناحية ذاتها، اتهم الطفل "محمود. ع. م"، 7 سنوات، طالب، بالمدرسة ذاتها بالتعدي عليه بالضرب مستخدمًا سلاح أبيض "سكين قصافة"، مما أدى لإصابته عقب خروجهما من المدرسة، بسبب خلافات بينها أثناء لهوهما.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة بإرشاده وبمواجهته شفاهة وسؤال والدته "يسريه ن. م"، 37 عامًا، ربة منزل، أيدا مضمون ما تقدم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.