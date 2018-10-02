تلقى السيد المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الرى بلاغا فى تمام الساعة الثانيه صباحا اليوم الثلاثاء 2 اكتوبر 2018 بأنه اثناء مرور سياره نقل ثقيل كبيرة الحجم محمله بمواد البناء فوق كوبرى الجنديه كيلو 185 على ترعة الابراهيميه ببنى مزار بمحافظة المنيا حدث هبوط بمنطقة مدخل الكوبرى وعلى الفور تحركت اجهزة وزارة الموارد المائية والرى الرى بقيادة السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا لتقديم الدعم والتعاون مع اجهزة المحافظه والامن والمرور ومديرية الطرق التابع لها الكوبرى وجارى التعامل مع الموقف.

ومن جانبه اكد الدكتور يسرى خفاجى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى أن الدكتور الوزير محمد عبد العاطى دائما ما يؤكد خلال اجتماعاته بالقيادات التنفيذية للوزارة ان دور الوزارة لا يقتصر على تقديم خدمات توصيل وادارة المياه بالمحافظات فقط بل بتقديم الدعم والتنسيق والتعاون مع السادة المحافظين واجهزة الدولة فى اطار تكامل جهود الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات