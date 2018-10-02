في اطار تكليفات السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزارء بشأن الاعداد الجيد والعمل على جاهزية المجارى المائية والمصارف لاستقبال موسم الامطار .. وجه الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى تعليمات مشددة لاجهزة الوزارة المعنيه بتكثيف أعمال التطهيرات وازالة الحشائش وورد النيل والعوائق والمخلفات والمرور الدورى على المجارى المائية والمصارف الزراعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.

... وفى ذات السياق قام المهندس/ السيد شلبى –رئيس الهيئة المصرية العامه لمشروعات الصرف بالاشراف والتوجيه للسادةالنواب والمهندسين بالوجهين البحرى والقبلى بتكوين لجان متابعة ميدانية دوريه للتأكد من جاهزية المصارف للوقوف على حالتها استعداداً لإستقبال موسم الأمطار والسيول واعداد تقارير بنتائج المرور .

... هذا وقد صرح شلبى أنه قد تلقى تقرير يؤكد جاهزية المصارف الرئيسية بمناطق ( شرق - وسط - غرب) الدلتا وكذلك الوجه القبلى وانه جارى تكثيف اعمال التطهيرات وازالة الحشائش وورد النيل بالمصارف الزراعية بمنطقة غرب الدلتا لما تمثله من اهمية قصوى لاستقبال مياه الامطار الغزيرة والسيول حال حدوثها لا قدر الله، حيث قام السيد المهندس/رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا والسادة مديرى العموم بالمرور على المصارف الرئيسية ( وادى مريوط ، المنشيه - العموم ،القلعه ، أبو قير ، ادكو، غرب النوباريه، البوصيلى، طردالطابيه، طردالقلعه) للإطمئنان على حالتها ومدى جاهزيتها لإستقبال موسم الأمطار والسيول. ودفع العمل بباقى المصارف الجارى العمل بها