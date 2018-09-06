أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استعداد جميع الوحدات المحلية، وشركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء، لموسم الأمطار هذا الموسم، مشيرا إلى أن عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات والطوارئ بديوان عام المحافظة، مستمر على مدار 24 ساعة، لسرعة التدخل والتعامل حال حدوث طارئ.

وأضاف "أمنة" أنه يتلقى تقارير من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بواقع تقرير كل ساعة بصفة مستمرة، فضلا عن متابعة الغرف الفرعية والتأكد من الاستعداد التام لجميع الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار والسيول المتوقعة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الموار المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، للمحافظة اليوم، لمتابعة استعدادات المحافظة لموسم الأمطار.

وأكد محافظ البحيرة، ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة صفايات المطر وتسليك البلاعات بالمدن والمراكز، لمنع تجمعات المياه بالتنسيق مع شركة المياه، وتنفيذ نماذج وسيناريوهات محاكاة مماثلة لإدارة الأزمة بنطاق مراكزهم، ومراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، مشددا على أنه لا تصالح مع المخالفين الذين يقومون بإلقاء المخلفات والتعدي على جسور المصارف بالردم أو إلقاء المخلفات الصلبة.

وكان وزير الرى، ومحافظ البحيرة، عقدا اجتماعا بمقر الإدارة المركزية لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بشمال غرب الدلتا، ضم قيادات الري بالبحيرة، بحضور رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ووكيل وزارة الري، تم خلاله استعراض الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، والتأكد من صلاحية وكفاءة عمل المحطات، وأجرى الوزير والمحافظ، يرافقهما قيادات الري، جولة ميدانية على عدد من محطات الرفع بنطاق المحافظة، شملت محطات "صرف الخيري وحلق الجمل وإدكو".