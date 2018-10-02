تلقى المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري، بلاغا في تمام الثانية صباحا اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، بأنه أثناء مرور سيارة نقل ثقيل كبيرة الحجم محملة بمواد البناء فوق كوبري الجندية كيلو 185 على ترعة الإبراهيمية ببني مزار بمحافظة المنيا، حدث هبوط بمنطقة مدخل الكوبري.

وعلى الفور تحركت أجهزة وزارة الموارد المائية والري، بقيادة المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا لتقديم الدعم والتعاون مع أجهزة المحافظة والأمن والمرور ومديرية الطرق التابع لها الكوبري وجار التعامل مع الموقف.

ومن جانبه، أكد الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن الدكتور الوزير محمد عبد العاطي دائما ما يؤكد خلال اجتماعاته بالقيادات التنفيذية للوزارة أن دور الوزارة لا يقتصر على تقديم خدمات توصيل وإدارة المياه بالمحافظات فقط بل بتقديم الدعم والتنسيق والتعاون مع السادة المحافظين وأجهزة الدولة في إطار تكامل جهود الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.