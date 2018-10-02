حنين حسام الدالي، طالبة الصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقين بالمنوفية، كرمت من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، في الملتقى العربي لذوي الاحتياجات الخاصة المقام بشرم الشيخ، نظرا لحصولها على المركز الأول في مسابقة الباحثين الشباب بعد إعداد بحث غرضه التقليل من نسبة حوادث السيارات بنسبة 63% عبر أجهزة توضع في السيارات، وتم تجربة الابتكار على أرض الواقع.

وقالت حنين، إنها توقعت أن تكون ضمن المكرمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إنها حصلت على المركز الأول ضمن 30 فائزا بمسابقة الباحثين الشباب، وتم اختيار خمسة للمشاركة في المنتدى.

وأضافت حنين لـ"الوطن": "تحدثت لأكثر من أسبوع على المنصة قبل ذلك أمام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لكنها كانت المرة الأولى التي أكون بالقرب من الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان شعورا لا يوصف"، مشيرة إلى أنها طالبة في مدرسة المتفوقين، حيث تختلف الدراسة فيها عن المدارس التقليدية لأنها تعتمد على اعداد أبحاث وتطبيقها.

وأوضحت حنين، أنها تكرس يومها لاستذكار دروسها، ولا تتغيب نهائيا عن المدرسة التي تغادرها في تمام الثالثة عصرا، حيث إنها في شعبة علمي رياضة، وتطمح في الحصول على منحة عقب الثانوية العامة للدراسة في إحدى الجامعات بالخارج.

وتابعت: "أحببت جائزة نوبل حينما التقيت بأكثر من شخص حصل عليها، وما جذبني إليهم تواضعهم الغير متوقع، ما جعلني أبذل قصارى جهدي لتحقيق أحلامي، إضافة إلى مساندة عائلتي لاسيما شقيقي، لأنهم يعلمون جيدا أنني لا أحب الخسارة".

وشاركت بنت مدينة شبين الكوم، في مؤتمرات وسمابقات دولية عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وأكثر من براءة اختراع ضمن تطبيقات الأبحاث التي أجرتها خلال السنوات الماضية.