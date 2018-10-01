طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بإنشاء مركز لذوي القدرات الخاصة، خلال كلمته في الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة.

وقال السيسي: "بالمناسبة حد قالي عاوزين نعمل مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، أنت جنبك وزير الدفاع أهو، قوله هيعمله.. هيعمل المركز"، بعدها أدى وزير الدفاع التحية العسكرية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمجهم وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.