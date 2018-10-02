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تحركات دولية لشطب رئيس الزمالك من الساحة الرياضية

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الوفد الكنسي الكاثوليكي الإيطالي يزور المتحف المصري

الوفد الكنسي الكاثوليكي الإيطالي يزور المتحف المصري

طلب إحاطة لوقف تصفية "القومية للأسمنت" وتشكيل لجنة تقصي حقائق

طلب إحاطة لوقف تصفية "القومية للأسمنت" وتشكيل لجنة تقصي حقائق

وكيل "زراعة الإسماعيلية": تصدير 20 ألف طن فراولة من أجود الأنواع

وكيل "زراعة الإسماعيلية": تصدير 20 ألف طن فراولة من أجود الأنواع

سيدة تشكو لمحافظ الدقهلية صاحب مزرعة مواشي يصرف مخلفاته في الترعة

سيدة تشكو لمحافظ الدقهلية صاحب مزرعة مواشي يصرف مخلفاته في الترعة

ما هي حقيقة تدمير الأرض بسبب جسم فضائي؟

ما هي حقيقة تدمير الأرض بسبب جسم فضائي؟

وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي يواصل التفتيش بـ"مصر للطيران للصيانة"

وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي يواصل التفتيش بـ"مصر للطيران للصيانة"

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«أحمد» تعرض للتنمر بسبب بشرته ونظره الضعيف: حاربتهم بتفوقى

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«الفينو البيتى».. بديل موفر: الشاطرة تعجن فى البيت

«الفينو البيتى».. بديل موفر: الشاطرة تعجن فى البيت

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بائع سمك يعشق الزمالك ويعمل بـ«تى شيرت الأهلى»: الأبيض مايتوسخش

بائع سمك يعشق الزمالك ويعمل بـ«تى شيرت الأهلى»: الأبيض مايتوسخش

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