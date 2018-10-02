شهد الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عرض "ولاد البلد" مساء أمس الأثنين بمسرح جامعة بني سويف بمحافظة بني سويف، وذلك بحضور الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، الدكتور هشام بشري نائب رئيس جامعة بني سويف، الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف، النائب عاطف عبد الجواد عضو مجلس الشعب، اللواء عصام العلقامي سكرتير عام المحافظة، و عدد من القيادات بالجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية و الشعبية بالمحافظة، حيث إمتلأ مسرح الجامعة الذي يسع 600 فرد عن آخره، وسط إقبال كثيف من الطلاب.

وأبدى الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب سعادته الكبيرة باستضافة العرض داخل الجامعة، مؤكدًا على ان الرسالة التي يقدمها العرض خلال ساعة و نصف، هي أكثر تأثيرا مما تقدمه محاضرات و مؤتمرات تمتد لساعات، فالعرض تأثيره على الجمهور كان أكبر بكثير من توقعاته.

و وجه الشكر للبيت الفني للمسرح على مجهوداته في أن تصل عروض المسرح الإحترافي إلى الجامعات، و قد أعلن انه و بناء على رغبة آلاف الطلاب يعرض العرض اليوم الثلاثاء في تمام الثانية عشر ظهرا حتى يتمكن أكبر عدد من الطلاب من الحضور.

عقب العرض قام الدكتور جودة مبروك بإهداء درع كلية الآداب للفنان اسماعيل مختار، الفنان أشرف طلبة، والمخرج محمد شرقاوي تقديرا لمجهودهم و تعاونهم لتصل العروض المحترفة للجامعات المصرية في مختلف المحافظات.